Мичуринский «Тамбов» одержал первую победу в истории

Сегодня Ефим Быстров забил столько же, сколько все игроки "Сокола" вместе взятые. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

В первом матче в своей истории МХК «Тамбов» проиграл в Новочебоксарске «Соколу» 2:4. Зато сегодня, 21 сентября, в повторной игре наши парни добились реванша, причем более внушительного. Хотя начиналась игра для гостей безрадостно. Спустя 143 секунды после стартового свистка «Сокол» вел 2:0.

Казалось, второго поражения не избежать. Но к исходу 33-й минуты уже мичуринцы вели в счете (3:2). Поочередно отличились Ефим Быстров (дважды) и Алексей Долишня. Теперь уже чувашскому клубу пришлось отправляться в погоню. На 36-й минуте им это удалось сделать – надежду на камбэк подарил Семен Степанов. Но в дальнейшем игру вели гости. Точные броски Даниила Бодырева, Ивана Климкина и снова Быстрова обеспечили МХК «Тамбов» первую официальную победу в своей истории – 6:3.

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» лидирует саратовский «Кристалл», одержавший четыре победы в четырех матчах. У нашего «Тамбова» два балла при разнице шайб 8:7 и третье промежуточное место. Теперь 1 – 2 октября мичуринский клуб примет на своем льду МХК «Белгород».