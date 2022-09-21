В Тамбовской области приняли новые меры соцподдержки

21 сентября на пленарном заседании областной Думы были приняты поправки в Закон «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области». В соответствии с документом статус «многодетная семья» сохраняется по достижению старшим ребёнком совершеннолетия. Решено продлить возрастной ценз до 23 лет в случае очного обучения старшего ребёнка.

Помимо этого, принято решение предоставить единовременную денежную выплату в размере пяти тысяч рублей на каждого новорождённого в регионе.

- На эти цели из бюджета будет выделено более 127 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.