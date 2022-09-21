Тамбовчанин стал новым президентом Российской академии наук

Накануне на общем собрании Российской академии наук новым президентом выбран академик, уроженец Тамбова, Геннадий Красников.

- Геннадий Красников родился 30 апреля 1958 года в Тамбове. Учился в тамбовской специализированной математической школе (ныне лицей) №29, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В 1981 году с отличием окончил физико-технический факультет Московского института электронной техники по специальности «автоматика и электроника».

В 1997 году Геннадий Красников был избран членом-корреспондентом, в 2008 году — академиком Российской академии наук. Является членом Отделения нанотехнологий и информационных технологий (ОНИТ) РАН.

Геннадий Красников — специалист в области физики полупроводников, диэлектриков, гетероструктур и полупроводниковых приборов. Автор и соавтор более 460 научных работ в отечественных и зарубежных рецензируемых изданиях, восьми научных монографий и более 50 авторских свидетельств и патентов.

На выборах президента РАН Геннадий Красников набрал 871 голос (более 50% участвующих в голосовании членов РАН), опередив своего соперника — директора Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН (Новосибирск) Дмитрия Марковича (получил 397 голосов).

Президент Российской академии наук избирается сроком на пять лет из числа согласованных правительством РФ кандидатов. В предвыборной программе Геннадий Красников отметил необходимость тесно связать важнейшие цели фундаментальных исследований с научно-технологическим развитием России.