Жителям центра Тамбова продлили сроки отключения горячей воды

Завершая работы по модернизации тепломагистрали в районе Комсомольской площади, теплоэнергетики обнаружили, что изношенный участок сети, примыкающий к обновлённому, может не справиться с нагрузками осенне-зимнего периода и 21 сентября приняли решение оперативно заменить ещё несколько метров теплосети.

- Это позволит избежать проблем в ближайшей перспективе, - пояснили в пресс-службе тамбовского филиала ПАО «Квадра».

В связи с этим до 25 сентября продлевается срок отключения горячего водоснабжения по следующим адресам:

ЦТП-2: 1-я Полковая, 25, 34,36, К.М. Маркса, 225а, Пролетарская, 371, Советская, 176/14

ЦТП-4: З. Космодемьянской, 12, 14,14а, К. Маркса, 253,255,255а,256, Рязанская, 8,12а, б,14а, б,18а,20а,22а,28,28а

ЦТП-5: Н. Вирты 17,17а, Жуковского 2а, б, в, г, Колхозная, 93

ЦТП-17: Моршанское шоссе, 16б, 16а, 18б, 24м, 24г,

ЦТП-21: Моршанское шоссе, 4,6,6а, б, в, 8,10,12, Советская 181а корп. «а» - «б»

ЦТП-26: Советская, 159, 163,163а,167а,179, Подвойского, 10а,

ЦТП-72: Советская, 183б/1, 181г, 187г к.1, 181и, 187а,187б,187в,187е

ТК-1-08: Моршанское шоссе, 28, 28а, 30

ТК-4р-02: ИТП Советская, 167

ТК-5р-02: О. Кошевого, 3,3а,5,7, З. Космодемьянской, 4, пр. Новый, 27/8

ТК-5р-03: Пр. Новый, 1

ТК-28р-02: Советская, 190