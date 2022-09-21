Тамбовчане воруют сельхозпродукцию

За минувшие сутки на территории Мичуринского района раскрыли две кражи сельхозпродукции. С поля недалеко от с.Заворонежское двое мужчин похитили 200 килограмм картофеля. Ворами оказались 24-летний и 28-летний жители Мичуринска.

Второй факт зарегистрировали сотрудники отделения полиции с. Петровское. 46-летняя женщина украла 50 килограммов яблок, чтобы потом их продать.

- По фактам хищений сельхозпродукции сотрудники полиции проводят проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.