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Происшествия21 сентября 2022 10:33

Тамбовчане воруют сельхозпродукцию

В Мичуринском районе с поля похитили картофель, а из сада - яблоки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

За минувшие сутки на территории Мичуринского района раскрыли две кражи сельхозпродукции. С поля недалеко от с.Заворонежское двое мужчин похитили 200 килограмм картофеля. Ворами оказались 24-летний и 28-летний жители Мичуринска.

Второй факт зарегистрировали сотрудники отделения полиции с. Петровское. 46-летняя женщина украла 50 килограммов яблок, чтобы потом их продать.

- По фактам хищений сельхозпродукции сотрудники полиции проводят проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.