В Тамбовской области началась частичная мобилизация

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о ходе специальной военной операции на территории Украины и освобождении Донбасса, а также о подписании Указа о частичной мобилизации в стране, которая коснется и жителей Тамбовской области.

- Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Призыву на военную службу подлежат только те, кто в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего люди, которые проходили службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Граждане РФ, призванные на военную службу во время мобилизации, получат статус и все выплаты, которые полагаются контрактникам.