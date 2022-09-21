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Общество21 сентября 2022 9:51

В Тамбовской области началась частичная мобилизация

Призывать будут тех, кто находится в запасе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о ходе специальной военной операции на территории Украины и освобождении Донбасса, а также о подписании Указа о частичной мобилизации в стране, которая коснется и жителей Тамбовской области.

- Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Призыву на военную службу подлежат только те, кто в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего люди, которые проходили службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Граждане РФ, призванные на военную службу во время мобилизации, получат статус и все выплаты, которые полагаются контрактникам.