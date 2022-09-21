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Происшествия21 сентября 2022 9:43

В Тамбовской области «Ока» сбила женщину, переходившую дорогу по «зебре»

Пострадавшую доставили в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Наезд произошел а пешеходном переходе

Наезд произошел а пешеходном переходе

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы 48-летняя женщина, произошла 20 сентября в 13 часов 20 минут на нерегулируемом пешеходном переходе расположенном в районе дома № 1б, по улице Полковая города Кирсанова. 75-летний мужчина, управляя автомобилем «Ока», наехал на пешехода, которая переекала дорогу по переходу справа налево относительно движущейся машины.

- Женщина на автомобиле скорой помощи доставили в Кирсановскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.