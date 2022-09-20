Житель Мичуринска напал на полицейского

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, вечером 30 мая этого года сотрудник МОМВД России «Мичуринский», возвращаясь домой, увидел, что на лавочке около подъезда компания молодых людей распивает спиртные напитки, шумит и ругается нецензурной бранью. Страж порядка представился и потребовал прекратить нарушать общественный порядок. Через некоторое время он вышел из подъезда и увидел, что компания проигнорировала его замечания. О нарушении полицейский по телефону сообщил в дежурную часть. Услышав это, один из них мужчин подбежал к сотруднику полиции и стал наносить ему удары руками и ногами по разным частям тела, причинив травмы, в том числе, закрытую черепно-мозговую травму.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.