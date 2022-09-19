Тамбовчане могут круглосуточно связаться с Информационным центром СК России

Жители Тамбовской области и гости региона могут круглосуточно связаться с Информационным центром СК России. Написать в ведомство можно:

«ВКонтакте» - Приемная Председателя СК России https://vk.com/priemnaya_bastrikina и страница Информационного центра https://vk.com/infocentrskrf

«Одноклассники» — группа ok.ru/infocentrskrf

«Телеграм» — канал t.me/infocentrskrf

«Дзен» — канал dzen.ru/infocentrskrf

Центр также принимает круглосуточные звонки с помощью многоканальной телефонной линии по телефону 8-800-100-12-60.

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