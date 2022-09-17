Многодетным тамбовчанам планируют предоставить новые меры поддержки

В областную Думу внесен законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Тамбовщины с целью установления единого похода к порядку присвоения статуса «многодетная семья». Этим документом предлагается продлить статус «многодетная семья» до достижения старшим ребёнком возраста 23 лет в случае очного обучения.

Кроме того, предлагается ввести на территории области новую меру поддержки семей в виде предоставления единовременной денежной выплаты в размере 5000 рублей.

Поправки в законы «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области» и «О пособии на ребёнка в Тамбовской области» обсудили на заседании комитета по труду и социальной политике областной Думы.

- Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Тамбовской области» будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании регионального парламента в двух чтениях, - сообщает пресс-служба Тамбовской областной Думы.