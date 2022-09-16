Соцучреждения Тамбова начнут отапливать с 20 сентября

16 сентября в Тамбове подписали постановление о начале отопительного сезона в учреждениях образования, здравоохранения, культуры города с 20 сентября. Тепло в учреждения социальной сферы будут подавать по заявкам. Соответствующие рекомендации направлены теплоснабжающим организациям.

Что касается начала отопительного сезона в многоквартирных домах, пока, считают в горадминистрации, включать отопление рано – согласно нормам, средняя температура в течение пяти суток должна опуститься ниже +8 градусов. В Тамбове пока теплее, к тому же синоптики прогнозируют до +19 в ближайшие дни.

- В городе продолжается мониторинг ситуации, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. – В случае ухудшения погоды будет принято оперативное решение.