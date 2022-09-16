В Мичуринске начала работу трехдневная ярмарка

В эти дни - 16, 17 и 18 сентября - в Мичуринске проходит ярмарка. Мероприятие приурочили к проведению выставки «День садовода». Здесь можно найти все товары промышленно-продовольственной группы. В первый день на площади имени И.В. Мичурина работает больше 800 торговых точек. На них представляют декоративно-посадочный материал, семена, саженцы плодовых культур, горшечные растения, садово-огородный инвентарь, средства защиты растений и многое другое. Сотни любителей садоводства в эти дни съехались в Мичуринск, чтобы приобрести товары высокого качества.

- Ярмарка, развернутая на улице Советской, будет работать все выходные, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.