Тамбовчанин избил участкового полиции

В Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 65-летнего жителя Мучкапского района, которого подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 27 августа, когда мужчину доставляли в отдел полиции для составления административного материала, он напал на участкового уполномоченного ОП (р.п. Мучкапский) МОМВД России «Уваровский» и нанес ему несколько ударов кулаком в голову.

- В настоящее время по делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, - сообщает СК СКР по Тамбовской области.