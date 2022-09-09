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Происшествия9 сентября 2022 13:13

Тамбовчанин избил участкового полиции

Мужчина нанес полицейскому несколько ударов кулаком в голову
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 65-летнего жителя Мучкапского района, которого подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 27 августа, когда мужчину доставляли в отдел полиции для составления административного материала, он напал на участкового уполномоченного ОП (р.п. Мучкапский) МОМВД России «Уваровский» и нанес ему несколько ударов кулаком в голову.

- В настоящее время по делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, - сообщает СК СКР по Тамбовской области.