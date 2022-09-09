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Общество9 сентября 2022 9:56

В Тамбове устроят ярмарки выходного дня

Купить все необходимое горожане смогут 10, 17 и 24 сентября
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В эту субботу, 10 сентября, по адресу Красноармейская площадь, 1 состоится универсальная ярмарка, на которой тамбовчане смогут приобрести молочные и мясные изделия, яйца, крупу, подсолнечное масло, фрукты, овощи и многое другое. Свою продукцию представят сельхозпроизводители и изготовители продовольственных товаров, предприятия торговли и общественного питания, потребительской кооперации, народные ремесленники. Торговые места им выделяются бесплатно.

- Время работы ярмарки: с 9 до 15 часов, -сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - По этому же адресу ярмарочная торговля также пройдет 17 и 24 сентября.