В Тамбовской области в аварии погиб 50-летний мужчина

Отечественное авто разорвало пополам Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб 50-летний мужчина, произошла 8 сентября в 18 часов 34 минуты на 547 километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Жердевского района. 50-летний мужчина за рулем «Лада 217030» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Джетта» под управлением 53-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лада 217030» от полученных травм скончался на месте, водителя «Фольксваген Джетта» на автомобиле скорой помощи доставили в Уваровскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.