При пожаре в Тамбовском районе сгорели дом, сарай, два гаража и машина

В селе Горелое на улице Ленина Тамбовского района 8 сентября произошел сильный пожар По дынным ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило по телефону 112 в 14 часов 15 минут. Полностью сгорел обложенный кирпичом дом и 3 надворные постройки - сарай, два гаража и автомобиль Kia Rio. Ещё один располагавшийся на территории домовладения сарай выгорел частично.

- На месте работали 3 пожарных расчёта, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Пострадавших в огне нет.