На трассе Тамбов-Пенза в районе поселка Новая Ляда началось строительство путепровода

Строительство путепровода оставит в прошлом огромные пробки на границе Тамбовского и Рассказовского районов Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области решился вопрос со строительством путепровода через железнодорожный переезд на 18-м километре трассы Тамбов-Пенза в районе поселка Новая Ляда. Сейчас пересечение автомобильной и железной дорог – одноуровневое. Водители вынуждены пропускать поезда, что при интенсивности движения около 20 тысяч автомобилей в сутки приводит к заторам.

Стало известно, что объект возведут за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети». Стоимость строительно-монтажных работ составляет около полутора миллиардов рублей.

Речь идет о четырехполосном сооружении длиной 96 м с разделительным барьерным ограждением и автоподходами общей протяженностью около 2 км. Схема движения на участке будет оптимизирована за счет строительства трех новых съездов и 15 примыканий, появится новая автостоянка с остановкой для общественного транспорта. На участке устроят электроосвещение. Планируемый срок окончания строительно-монтажных работ – 2024 год.

- Во время строительства путепровода и автоподходов к нему старое направление трассы и железнодорожный переезд будут функционировать в штатном режиме, поскольку новый объект будет возводиться правее действующего направления трассы Р-208, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.