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Происшествия8 сентября 2022 7:20

Руководитель тамбовской фирмы-перевозчика на 1,5 миллиона рублей завысил стоимость своих услуг

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области пресекли противоправную деятельность руководителя фирмы-перевозчика, который совершил хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере при реализации на территории региона госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Установлено, что мужчина заключил муниципальные контракты с администрацией одного из районов Тамбовской области на оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом. За период с января по декабрь 2020 года он представил заказчику не соответствующие действительности документы, в которых умышленно завысил объемы и стоимость оказанных услуг на общую сумму более 1 500 000 рублей. На основании полученных материалов УФСБ России по Тамбовской области в отношении руководителя фирмы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество).

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области.

За такое преступление грозит до 10 лет лишения свободы.