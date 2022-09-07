В Тамбове с начала года демонтировали около 300 блокираторов

С начала года сотрудники муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» демонтировали около 300 блокираторов. 7 сентября бригада рабочих выехала на четыре адреса: Моршанское шоссе, 21/2, ул. Рылеева, 69, ул.Чичерина, 56 и ул.Победы, 5. Все работы проводились по жалобам жителей и их обращениям в административный комитет администрации города Тамбова.

- Владельцев самовольно установленных на городской земле конструкций установить не удалось, поэтому к демонтажу приступили службы городского хозяйства, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

В течение трёх месяцев блокираторы будут храниться на базе «Спецтехуниверсала», откуда собственник может их забрать. Для этого нужно обратиться в офис учреждения по адресу ул. Сенько, 24, помещение 109, и написать письменное заявление о возврате имущества. При себе необходимо иметь чеки или другие документы на устройства.