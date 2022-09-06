Тамбовчанин, который до смерти забил ушедшую от него жену битой и молотком, получил 10 лет колонии

В суде вынесли приговор 40-летнему мужчине, которого признали виновным в убийстве 31-летней супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ). На следствии и в суде установили, что после начала бракоразводного процесса женщина вместе с детьми переехала жить к своей матери в одно из сел Мичуринского района. Рано утром 13 декабря прошлого года мужчина на рейсовом автобусе приехал к дому супруги и стал дожидаться, когда она выйдет на улицу. Когда женщина вышла, муж подошел к ней и ударил металлической битой, отчего она упала на землю. Затем мужчина перетащил ее в заросли кустарника и там нанес несколько ударов по голове молотком, а потом набрал телефон службы спасения. 31 января этого года, так и не придя в сознание, женщина скончалась в медицинском учреждении.

- Для определения психического состояния фигуранта в рамках следствия проводилась комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая не выявила у него психических отклонений, препятствующих привлечению к уголовной ответственности, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.