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Спорт5 сентября 2022 18:00

Муж и жена из Тамбовской области стали призерами пробега Пушкин - Санкт-Петербург

При этом Любовь Дубровская установила новый рекорд региона на 10-ти километрах
Алексей СЕРГУНИН
Любовь Дубровская (Павленко). Фото со страницы "Тамбовская региональная общественная организация "Тамбовская региональная федерация лёгкой атлетики" в VK.

Любовь Дубровская (Павленко). Фото со страницы "Тамбовская региональная общественная организация "Тамбовская региональная федерация лёгкой атлетики" в VK.

На 95-м пробеге Пушкин - Санкт-Петербург победу на дистанции 10 км одержала мичуринская легкоатлетка Любовь Дубровская (Павленко) с результатом 33:40, что отныне является рекордом Тамбовской области. Второй финишировала Мария Сегалова (Санкт-Петербург): она отстала от Дубровской на одну минуту 11 секунд. Третье место заняла Елена Сергеева (Чебоксары) – 35 минут 29 секунд.

А среди мужчин муж Любови Кирилл Дубровский занял 3-е место с результатом 32 минуты 18 секунд. Победу праздновал Николай Ляликов (Санкт-Петербург) – 32 минуты 10 секунд. Вторым стал петербуржец Василий Андреев, уступивший Николаю одну секунду.