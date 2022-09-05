Тамбовщину накрыл дым лесных пожаров из Рязанской области

Пожаров на территории области нет Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

5 сентября в ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о задымлении воздуха в городе Тамбове и Тамбовском районе. Специалисты провели замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе. Превышение ПДК не выявлено.

По результатам наземного патрулирования группами лесхозов области очагов возгорания не выявлено. Это же подтвердила и авиаразведка с привлечением беспилотных летательных аппаратов.

- Согласно данным космического мониторинга, причинами задымления на территории региона являются лесные пожары в Рязанской области, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Ситуацию держат на постоянном контроле.