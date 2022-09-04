После возгорания в районе мусорного полигона под Тамбовом прокуратура начала проверку

Прокуратура провела проверку по факту возгорания в районе мусорного полигона в Моршанске. Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, 26 августа случилось самопроизвольное возгорание ТКО на территории, которая эксплуатируется МУП "Тепловые сети города Моршанска".

В отношении директора предприятия прокуратура возбудила дело об административном правонарушении (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Также в адрес администрации города, которая является учредителем данного предприятия, внесено представление.

Кроме того, к месту ЧП дополнительно завезли 1000 куб.м грунта в целях локализации возгорания.

Прокурорская проверка продолжается, в ходе нее надзорный орган даст оценку действиям контролирующих органов, а также службы судебных приставов.