С начала года в Тамбове родились 2000 детей

В августе в Тамбове, по данным управления ЗАГС, появились на свет 281 новорожденный. Среди них 145 девочек и 136 мальчиков.

- Всего с января по август в Тамбове родилось 2000 детей, это на 114 детей больше, чем за аналогичный период прошлого года, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Девочек чаще всего называли именами: Полина, Виктория, Василиса, Варвара, а среди мальчиков самыми популярными были: Артем, Кирилл, Лев, Александр. Самые необычные и редкие имена, которые дали новорожденным — Афина, Мелисса, Таисия, Арсения, Марьяна, Всеволод, Яромир, Елисей, Филипп, Демид.