Гендиректор тамбовской фирмы не выплатил 45 миллионов рублей налогов

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации по производству асфальтобетонных смесей и ремонту автомобильных дорог, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, руководитель организации, не желая в полном объеме платить налоги, умышленно включал в декларации по налогу на прибыль организации за 2017 и 2018 годы, а также налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 1-4 кварталы 2017 года, 1-4 кварталы 2018 года заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами, которые на самом деле носили фиктивный характер. Таким образом, необоснованное завышение расходов и налоговых вычетов по НДС повлекло уклонение от уплаты данных налогов на общую сумму более 45 миллионов рублей.

- В рамках расследования уголовного дела налоговая задолженность с учетом пени погашена в полном размере, в связи с чем следователь, рассмотрев ходатайство подозреваемого, принял решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию (ст. 28.1 УПК РФ) в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.