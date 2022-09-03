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Происшествия3 сентября 2022 12:08

Гендиректор тамбовской фирмы не выплатил 45 миллионов рублей налогов

После возбуждения уголовного дела руководитель погасил долг
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации по производству асфальтобетонных смесей и ремонту автомобильных дорог, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, руководитель организации, не желая в полном объеме платить налоги, умышленно включал в декларации по налогу на прибыль организации за 2017 и 2018 годы, а также налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 1-4 кварталы 2017 года, 1-4 кварталы 2018 года заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами, которые на самом деле носили фиктивный характер. Таким образом, необоснованное завышение расходов и налоговых вычетов по НДС повлекло уклонение от уплаты данных налогов на общую сумму более 45 миллионов рублей.

- В рамках расследования уголовного дела налоговая задолженность с учетом пени погашена в полном размере, в связи с чем следователь, рассмотрев ходатайство подозреваемого, принял решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию (ст. 28.1 УПК РФ) в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.