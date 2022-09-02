Тамбовчане украли из чужого сада 250 кг яблок

2 сентября в дежурную часть отделения полиции поступила информация о краже яблок с неохраняемой территории садового участка в селе Покрово-Чичерино Петровского района.

Выяснилось, что преступление совершили жители села Дубовое 21, 24 и 29 лет. 1 сентября, воспользовавшись тем, что территория сада не охраняется, они похитили 250 кг яблок и вывезли на автомобиле, чтобы позже их продать.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража по предварительному сговору», устанавливается ущерб причиненный хозяйству, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Похищенное изъято и будет возвращено владельцу.