В Мичуринске готовятся ко Дню садовода

Более 350 заявок на данный момент поступило в адрес мичуринских организаторов для участия в ярмарке ко Дню садовода. Прием заявлений продолжается. Ожидается, что в этом году участниками станут порядка 800 предприятий и организаций. В дни проведения Всероссийской выставки «День садовода-2022» на улице Советской города Мичуринска по традиции организуют праздничную ярмарку. Здесь будут представлены: декоративно-посадочный материал, семена, саженцы плодовых культур, горшечные растения, садово-огородный инвентарь, средства защиты растений.

Покупателям предложат широкий выбор продовольственных и промышленных товаров предприятий Мичуринска, Тамбовской области, Ельца, Костромы, Суздаля, Ростова, Краснодара, Орла и Липецка.

Будут работать точки предприятий общественного питания. Они организуют мини-кафе под открытым небом с широким ассортиментом продукции. Откроются точки реализации сувенирной продукции. Здесь можно будет найти изделия из глины, сувениры из бересты, игрушки ручной работы, украшения и кухонную утварь.

Продовольственный товары представят местные и областные товаропроизводители колбасных и мясных изделий, молочной продукции, хлеба, кондитерских изделий и др.

- На сегодня в наукограде продолжается подготовка к празднованию главного события года. Мичуринск встретит гостей Всероссийской выставки и отпразднует свой день рождения в третьи выходные сентября. 16, 17 и 18 сентября всем желающим будет доступна ярмарка, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.