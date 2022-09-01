В Тамбове сокращают число дачных рейсов

С 1 сентября из-за уменьшения светового дня в Тамбове сокращают количество вечерних рейсов по сезонным маршрутам №14Д и №108.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тамбова, по направлению №14Д «Рылеева – с/о Дубки» отправление от остановочных пунктов ежедневно:

- «Рылеева»: 6.00, 8.00, 12.34, 16.34;

- «с/о Дубки»: 7.00, 9.00, 13.34, 17.34.

Новое расписание для пассажиров автобуса №108:

- «Магистральная»: 6.20, 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20;

- «Чистые пруды»: 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00.