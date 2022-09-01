В Тамбовской области водитель сбил женщину и скрылся с места аварии

Водитель с места аварии скрылся Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала женщина, произошла 31 августа в 20 часов в районе д. 2 по ул. Виноградная, п. Овсяновская дорога, Кирсановского района. Неизвестный водитель, управляя легковым автомобилем черного цвета, сбил 65-летнюю женщину, которая двигалась по левому краю проезжей части дороги.

- Пешехода на автомобиле скорой помощи доставили в Кирсановскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Водителя разыскивают.