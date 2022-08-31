В Тамбовской области выбрали победителей регионального этапа конкурса «Семья года»

В Тамбовской области состоялся третий этап регионального конкурса «Семья года 2022».

- Участниками конкурса стали 14 семей, набравших наибольшее количество баллов на 1-ом и 2-ом этапах конкурса, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Они представили свою семью перед экспертным сообществом.

В номинации «Золотая семья» лучшей признана семья Пономарёвых из Пичаевского района. В номинации «Студенческая семья» победила семья Воробьёвых из Тамбовского района. Самой лучшей «Многодетной семьей» признана семья Качаевых из города Мичуринск. В номинации «Молодая семья» золото забрала семья Чикуновых из Моршанского района.