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Общество31 августа 2022 10:07

В Тамбовской области выбрали победителей регионального этапа конкурса «Семья года»

В состязании участвовали 14 семей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбовской области состоялся третий этап регионального конкурса «Семья года 2022».

- Участниками конкурса стали 14 семей, набравших наибольшее количество баллов на 1-ом и 2-ом этапах конкурса, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Они представили свою семью перед экспертным сообществом.

В номинации «Золотая семья» лучшей признана семья Пономарёвых из Пичаевского района. В номинации «Студенческая семья» победила семья Воробьёвых из Тамбовского района. Самой лучшей «Многодетной семьей» признана семья Качаевых из города Мичуринск. В номинации «Молодая семья» золото забрала семья Чикуновых из Моршанского района.