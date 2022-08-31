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Происшествия31 августа 2022 6:54

На севере Тамбова из-за столкновения иномарок пострадал водитель одной из них

40-летнего мужчину госпитализировали
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Авария произошла на севере Тамбова

Авария произошла на севере Тамбова

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мужчина, произошла 30 августа в 8 часов 30 минут в районе дома №9 по улице Агапкина города Тамбова. 38-летний водитель «OPEL INSIGNIA», двигаясь со стороны улицы Ореховой в направлении улицы Рылеева, столкнулся с автомобилем «RENAULT DUSER», под управлением 40-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель «RENAULT DUSER», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.