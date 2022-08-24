В Тамбове у 29-го лицея появится специальная дорожка для пешеходов

Проход для горожан у лицея останется Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове завершается ремонт лицея №29 на С. Разина. Помимо здания, работы коснулись и прилегающей территории. Здесь снесли ветхие бесхозные постройки, стоящие многие годы по соседству с образовательным учреждением, а также обустроили ограждение. Правда вместе с его появлением проход вдоль лицея от улицы Б. Федорова к улице С. Разина, к которому местные жители привыкли, станет невозможным. В мэрии Тамбова решили этот вопрос - для удобства горожан мастера «Дирекции городских дорог» построят тротуарную дорожку длиной 83 метра. К работам приступили в начале этой недели.

- Сейчас выполняется планировка грунта, засыпается основание будущей пешеходной зоны фрезой, а затем здесь уложат асфальт, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.