В Тамбове напали на полицейского, который приехал разнимать драку двух братьев

В Ленинском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего ранее неоднократно судимого мужчины, которого подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, вечером 13 августа сотрудники УМВД России по городу Тамбову прибыли по поступившему в дежурную часть сообщению о драке в квартире по улице 60 лет Октября. Как выяснилось, отношения между собой выясняли находящиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения родные братья. В ответ на требования сотрудников полиции прекратить нарушения один из братьев схватил полицейского за шею, повалил на пол и нанес удар ногой по голове.

- По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.