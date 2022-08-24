Тамбовчанам до 1 сентября запретили ходить в лес

В лесах Тамбовской области установлен преимущественно средний класс пожарной опасности. В тоже время, в некоторых районах региона (Жердевский и Токаревский районы) действует высокий класс пожарной опасности. В связи с установлением на территории области жаркой погоды и риском пожаров постановлением администрации области ограничено пребывание людей в лесах до 1 сентября.

С начала пожароопасного сезона ликвидировано три пожара – в Тамбовском, Рассказовском и Мичуринском районах. Огнем пройдены участки леса общей площадью 0,95 гектара. Огонь не нанес вреда региональному лесному фонду. В управлении лесами считают, что с большой долей вероятности все пожары возникли по вине человека.

- Ситуацию в лесах контролируют лесопатрульные группы, которые сегодня работают в усиленном режиме, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.