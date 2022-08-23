В Тамбове под машину попал ребенок, играющий на дороге

В ДТП пострадал 7-летний ребенок Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло 22 августа в 16 часов 35 минут в районе дома № 80 по ул. Пушкарской Тамбова. 34-летний мужчина, управляя автомобилем «LADA-213100 NIVA», сбил 7-летнего мальчика, который играл с друзьями на проезжей части. С травмами ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу.

- Предотвратить трагедии на дорогах можно, постоянно контролируя своих детей и заблаговременно научив их быть вблизи проезжей части внимательнее и избегать даже приближаться к ней, - напоминают в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.