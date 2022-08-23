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Общество23 августа 2022 7:04

У тамбовчанина, который накопил штрафов на 124 тысячи рублей, арестовали автомобиль

Машину могут реализовать, чтобы погасить долги
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Автомобиль у злостного нарушителя забрали

Автомобиль у злостного нарушителя забрали

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбове автоинспекторы задержали водителя, который накопил штрафов по линии ГИБДД на 124 тысячи рублей. Машину арестовали и передали судебным приставам. Если мужчина добровольно не погасит долг, его имущество реализуют.

- Госавтоинспекция разъясняет, что получить сведения о неоплаченных штрафах автовладельцы могут на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России, на портале «Госуслуги», и в подразделениях ГИБДД (по исполнению административного законодательства и регистрационно-экзаменационных), - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.