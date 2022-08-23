В Тамбовской области включили в «черный список» фирму, которая затянула реконструкцию горсада в Рассказово

В Тамбовской области в реестр недобросовестных поставщиков включили фирму, которая планировала реконструировать городской сад Рассказово.

В зоне отдыха собирались устроить лекторий, скалодром, обзорную площадку, заменить ограждение и провести озеленение территории сада. Из бюджета на эти цели выделили 15,4 миллиона рублей.

Для выполнения работ муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению городским хозяйством» в августе 2021 года объявило торги на отбор подрядной организации. По их результатам 3 сентября 2021-го между заказчиком и ООО «Дагстройсервис» был заключен контракт, по которому подрядчик должен был к 1 декабря 2021 года завершить устройство лектория, скалодрома, обзорной площадки, заменить ограждение, а работы по озеленению выполнить к 1 мая 2022 года.

Работы на объекте велись крайне медленно, с нарушением графика. Подрядчику неоднократно направлялись претензии, на которые он не отвечал. В результате сроки исполнения работ по реновации были сорваны. На 01.12.2021 ООО «Дагстройсервис» выполнило только 5,2% запланированных работ (скалодром и лекторий на общую сумму 805 977,00 рублей), что давало заказчику основания полагать, что реконструкция не завершится в срок.

В январе 2022 комитет по управлению городским хозяйством расторг контракт в одностороннем порядке, что, в свою очередь, стало основанием для включения антимонопольной службой подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

- 18 августа Арбитражный суд Тамбовской области, рассмотрев исковое заявление подрядчика, подтвердил выводы антимонопольного органа о недобросовестном поведении ООО «Дагстройсервис» при выполнении работ по реновации городского парка в г. Рассказово и оставил данный хозяйствующий субъект в реестре недобросовестных поставщиков, - сообщает УФАС по Тамбовской области.