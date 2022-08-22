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Происшествия22 августа 2022 8:24

В Тамбовской области в аварии пострадала 9-летняя девочка

ДТП произошло в Рассказово
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Девочка оказалась в больнице

Девочка оказалась в больнице

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы ребенок, произошла 19 августа в 11 часов в городе Рассказово в районе д. 70 по ул. Воронежской. 37-летняя женщина за рулем «Hissan Qashqai» столкнулась с автомобилем «ВАЗ21110» под управлением 63-летнего мужчины.

- В результате ДТП 9-летнюю пассажирку автомобиля «ВАЗ21110» на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.