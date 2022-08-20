Авиашоу в Тамбове увидели 35 тысяч человек

Тамбовчане не видели авиашоу последние последние два года Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

20 августа на военном аэродроме в Тамбове после двухлетнего перерыва состоялся традиционный авиационный культурно-спортивный праздник. Понаблюдать за воздушными асами пришли более 35 тысяч тамбовчан и гостей области.

На аэродроме прошли выступления парашютистов и показательные поединки бойцов спецподразделений. Зрители увидели также парад воспитанников кадетских корпусов. Кроме того, на летном поле была организована выставка вооружений наземного показа авиационной техники, а также военной и специальной техники частей Тамбовского гарнизона. Перед публикой выступил губернаторский оркестр, экипажи аэроклуба «Заря», вокально-инструментальный ансамбль «Форсаж».

В самом авиашоу приняли участие самолеты Дальней авиации, Росгвардии и пилотажная группа «Русские Витязи». Асы пилотажной группы продемонстрировали невероятное мастерство в небе.

- Наш регион – один из немногих в России, где проходят авиационные праздники с таким размахом. Это связано с тем, что долгие годы Тамбов был кузницей кадров для военно-воздушных сил, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь