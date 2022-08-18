Тамбовчане украли мопед со штрафстоянки, чтобы помочь знакомому

17 августа в полицию обратились сотрудники штрафстоянки, которая находится на улице Северной поселка Знаменка. Они рассказали о пропаже с их территории дорогостоящего мопеда марки Honda. Владелец стоянки вспомнил, что в послеобеденное время у машин находились два подозрительных парня. Личности подозреваемых в краже вскоре установили. Ими оказались 18-летний молодой человек с приятелем, проживающие в Котовске. Молодых людей задержали и они признались, что хотели помочь своему знакомому. Его мопед на штрафстоянку за нарушение правил дорожного движения отправили сотрудники ГИБДД.

- Мопед у воров забрали и вернули обратно на штрафстоянку, забрать его владелец сможет после оплаты штрафа, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.