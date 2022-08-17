В Тамбове начали работу над формированием бюджетов 2023-2025 годов

В Тамбове стартовала работа над проектом бюджета 2023 года и последующих двух лет. Долгосрочный документ определит основные пути развития города на ближайшее время, обозначит, какие проекты и программы будут финансироваться и в каком объеме, какие будут осуществлены мероприятия в коммунальной, социальной и других сферах городской жизни, на что будут в первую очередь выделяться деньги из городской казны, и откуда они туда поступят.

Для того, чтобы максимально точно рассчитать прогнозируемые доходы и расходы городского бюджета, необходимо учесть множество факторов и нюансов. Сделать это в одночасье невозможно, поэтому мероприятия по разработке городского бюджета на будущий год определены уже сегодня.

- Проект бюджета должен быть внесен на рассмотрение в Тамбовскую городскую думу в середине ноября, - сообщает пресс-служба администрации города.