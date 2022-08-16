Тамбовчанин обманул предпринимателей на 24,5 миллиона рублей

Тамбовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя Тамбова, которого признали виновным в совершении 4-х преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и 3-х преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

В суде установлено и доказано, что в период с 2016 по 2019 годы подсудимый, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией, путем обмана и злоупотребления доверием, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, совершил хищения зерна пшеницы, принадлежащего контрагентам.

В результате противоправных действий субъектам предпринимательской деятельности причинен ущерб на сумму свыше 24,5 миллиона рублей.

- Виновному назначено наказание по совокупности преступлений в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области. – Приговор в законную силу не вступил.