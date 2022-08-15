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Общество15 августа 2022 14:13

Коммунальные сети Майского передали Тамбову

В микрорайоне собираются решить проблему с подключением канализационно-насосной станции
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Инженерные сети микрорайона Майский приняли в собственность города Тамбова. Соответствующие документы подписаны в минувшую пятницу, 12 июня.

В общей сложности в собственность города перешли 42 тысячи метров канализации и 43 тысячи метров водовода, а также канализационная насосная станция на улице Коломенской. Следующим шагом станет передача этой инфраструктуры на обслуживание ресурсоснабжающей организации.

- Одновременно решаем вопрос с подключением КНС в Майском к электроснабжению, это позволит запустить ее в работу после долгих лет простоя, - говорит глава администрации Тамбова Максим Косенков.