Коммунальные сети Майского передали Тамбову

Инженерные сети микрорайона Майский приняли в собственность города Тамбова. Соответствующие документы подписаны в минувшую пятницу, 12 июня.

В общей сложности в собственность города перешли 42 тысячи метров канализации и 43 тысячи метров водовода, а также канализационная насосная станция на улице Коломенской. Следующим шагом станет передача этой инфраструктуры на обслуживание ресурсоснабжающей организации.

- Одновременно решаем вопрос с подключением КНС в Майском к электроснабжению, это позволит запустить ее в работу после долгих лет простоя, - говорит глава администрации Тамбова Максим Косенков.