Школьников Тамбова с ограниченными возможностями здоровья будут кормить бесплатно

С начала нового учебного года в городе будут реализовывать закон о бесплатном питании для детей с ограниченными возможностями здоровья, который приняли в Госдуме этим летом. Как рассказали в администрации Тамбова, такие ребята получили право на бесплатное двухразовое питание в школе, такая мера поддержки для школьников будет действовать в течение всего времени обучения – с 1 по 11 класс. Ребята в обязательном порядке будут получать горячий обед, а также, в зависимости от смены обучения и распорядка питания в школе, завтрак или полдник.

- В прошлом году в школах города училось более 500 детей с ограниченными возможностями здоровья. Такой диагноз им официально поставили после прохождения психолого-медико-педагогической комиссии. Ребята обучаются в специальных условиях по адаптированной программе, - рассказали в комитете образования Тамбова. - Сохранится бесплатное горячее питание и для учеников 1-4-х классов. Наряду с работниками школ и сотрудниками Роспотребнадзора за его качеством будут следить сами родители.