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Общество14 августа 2022 7:34

В Тамбове на несколько дней перекроют движение по улице Советской

Рабочие в это время займутся ремонтом дороги
Анна ГРЕБЕНКИНА

В Тамбове из-за проведения дорожных работ по улице Советской перекроют движение. Как сообщили в мэрии города, ограничения будут действовать:

- с 20.00 14 августа до 6.00 15 августа по ул. Советской, на участке от ул. Московской до ул. Ст. Разина;

- с 20.00 15 августа до 6.00 16 августа по ул. Советской, на участке от ул. Ст. Разина до ул. М. Горького.

Обществу с ограниченной ответственностью «Строй НЭС — АБ» поручили разработать схемы организации дорожного движения на период перекрытия, выставить дорожные знаки и ограждения в местах проведения работ в соответствии со схемами.