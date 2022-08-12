В Тамбовской области пройдет праздник русского сарафана

Праздник русского сарафана пройдет 13 августа, на площади у церкви Иоанна Богослова в селе Изосимово Мичуринского района. Фольклорный фестиваль проводится уже в седьмой раз.

Торжественное открытие состоится в 11 утра. Все пришедшие в русском сарафане или народной рубахе гости получат при входе купон для участия в беспроигрышной лотерее.

На народной ярмарке посетителям предложат ремесленные товары и сувенирную продукцию. В зоне общественного питания будет представлена гастрономия местных производителей: мороженое, квас, лимонад, выпечка. Также всех желающих пригласят отведать русскую кашу, принять участие в народных забавах и посмотреть на дефиле сарафанов. Будут работать фотозона и детский городок.

На фестивале пройдут конкурсы «Русский сарафан» и «Русские умельцы». Призы получат те участники, кто наберет больше симпатий за костюм и изделие народного промысла.

- Завершится мероприятие большим русским хороводом, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.