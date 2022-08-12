С улиц Тамбова отловили 250 собак

С улиц Тамбова с начала года отловили 250 бездомных собак. Этой работой в городе занимается липецкий приют «Счастливый берег» - с этой организацией администрация города после проведения аукциона заключила соответствующий контракт.

Как рассказал консультант комитета благоустройства и охраны окружающей среды Павел Маков, в Тамбове отлов бездомных животных проводится на основании письменных заявок от физических и юридических лиц. Так, на текущей неделе выполнялись заявки, поступившие от жителей ул. Набережной, 28 и Советской,187.

- Мы их отлавливаем, увозим в приют, там они прививаются, стерилизуются, проходят карантин 21 день и если собака неагрессивная, отправляем назад в места их обитания, - рассказал специалист по отлову животных Сергей Боков.

Приют «Счастливый берег» рассчитан на три тысячи животных, отловленных собак можно увидеть на сайте учреждения. На текущей неделе привитые и чипированные собаки в соответствии с действующим законодательством возвращены в места их прежнего пребывания - на улицы Рылеева, Менделеева и Сенько.