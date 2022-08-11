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Происшествия11 августа 2022 12:47

В центре Тамбова после столкновения двух машин одна из них врезалась в столб

В аварии погибла женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пострадали люди, находившиеся в "Гранте"

Пострадали люди, находившиеся в "Гранте"

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

11 августа в Тамбове в 14 часов 16 минут в Тамбове, на перекрёстке улиц Интернациональная и Красная произошло столкновение двух автомобилей – «Лада Гранта», за рулем которой была 61-летняя женщина и «Мазда СХ5». После удара отечественный автомобиль продолжил движение и врезался в столб.

- В аварии погибла женщина, пассажирка «Лада Гранта», - сообщает пресс-службы УГИБДД по Тамбовской области. – Водителя отечественного автомобиля доставили в лечебное учреждение.