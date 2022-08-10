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Общество10 августа 2022 12:10

В Тамбовской области начали расчистку реки Пичаевка

На работы потратят больше 7 миллионов рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Пичаевском районе Тамбовской области в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» началась расчистка реки Пичаевка. Работникам подрядной организации предстоит расчистить более километра русла водного объекта.

Проект был разработан в 2019 году за счет средств областного бюджета, на эти цели направили 1 миллион рублей. На работы по расчистке будет затрачено более 7 миллионов рублей средств федерального бюджета. Работы ведет подрядная организация с помощью строительной спецтехники.

- Ожидается, что в результате расчистки улучшатся условия проживания более 11 тысяч человек, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Завершить работы планируется в следующем году.