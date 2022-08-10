На дачных маршрутах Тамбова уменьшат число вечерних рейсов

В связи с уменьшением светового дня, как сообщает администрация города Тамбова, с 15 августа будут сокращены рейсы вечернего времени по сезонному маршруту №108 «Магистральная — Чистые пруды».

С понедельника ежедневное движение автобусов будет осуществляться по следующему графику:

- ул. «Магистральная»: 6.20, 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00;

- «Чистые пруды»: 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40.